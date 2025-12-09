阪神は９日、今季限りで現役を引退した楠本泰史氏（３０）が来年１月からプロスカウトに就任することを発表した。楠本氏は球団を通じてコメントを発表。「このたび、プロスカウトに就任することになりました。これからもタイガース、そしてプロ野球界に携われることをすごく光栄に感じています。今後とも精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします」とネクストステージへ意気込んだ。楠本氏は昨オフにＤｅＮＡを戦