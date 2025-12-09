歌手朝花美穂（27）が9日、東京・なかのZERO大ホールで行われたコンサート「TOW−KAKU2」に出演した。昼公演では石川さゆり「転がる石」、山口百恵「イミテイション・ゴールド」や新曲のカップリング曲「桜緑歌」を歌唱した。鳥取県米子市出身で「元気と勇気と笑顔をみなさんにお届けしたい」がモットー。「桜緑歌」は初めて作詞作曲した曲で、母と自身の2人で歩んできた半生を桜に託した。「多くの人に届けたい」と願った。同コン