ＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が９日の第１０話で最終回を迎える。超ハイスペックなエリートサラリーマンでありながら、古い価値観丸出しの化石男を自覚し、成長過程にある海老原勝男（竹内涼真）と鮎美（夏帆）の恋の行方も気になるところだ。一方、勝男と別れた後に鮎美と交際したミナトくんを演じ、注目を集めているのが青木柚（２４）。甘いマスクの優しすぎるミナトくんも、結局、鮎美と別れてしまう。