【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は9日、米グーグルに対し、EU競争法違反の疑いで調査を始めたと発表した。生成人工知能（AI）を使った検索概要を巡り、メディア側への対価支払いが適正かどうかなどを調べる。