熊本県内の保育園で2019年夏ごろ、通っていた女児に性的暴行をしたとして、県警は9日、強制性交の疑いで、当時保育園で働いていた男（53）を逮捕した。県警によると昨年4月、女児側から相談を受け、捜査していた。