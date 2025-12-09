法務省の担当者（右）に嘆願書を手渡す小関孝徳さんの母代里子さん＝9日午後、東京都千代田区埼玉県熊谷市で2009年、小学4年の小関孝徳さん＝当時（10）＝が死亡した未解決のひき逃げ事件で、母代里子さんが9日、死亡ひき逃げの時効撤廃を求める嘆願書と約18万7400人分の署名を法務省に提出した。29年に公訴時効が迫る中、代里子さんは取材に「風化させないことが大事だ」と訴えた。嘆願書では死亡ひき逃げについて「殺人事件