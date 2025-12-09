皇后雅子さまが、きょう、62歳の誕生日を迎えられました。1年を振り返る文書の中では、平和への思いを強く訴えられました。午後4時ごろ、誕生日の挨拶のため、上皇ご夫妻のお住まいに入られた天皇皇后両陛下。沿道に集まった人に笑顔で手を振られました。皇后さまはきょう、誕生日にあたり1年の感想を文書で発表。とくに分量を割いたのが「平和への思い」です。「おうちはどちらのほうで？」皇后さまは今年、「戦後80年」の節目に