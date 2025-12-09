上野厚生労働相は９日、７０歳以上の高齢者が医療機関の窓口で支払う医療費負担の引き上げについて、年内の結論は見送り、来年度に結論を得る考えを示した。記者会見で「年内の結論というスケジュールは想定していない」と述べた。厚労省は、医療費の窓口負担などに金融所得を反映させるための制度設計を進めており、関連する制度改革の影響を踏まえた上で結論を出すのが適当だと判断した。窓口負担の引き上げを巡っては、現役