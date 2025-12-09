中国軍のＸ（ツイッター）が９日付で、小泉進次郎防衛大臣のイラストを使った非難画像を掲出した。沖縄南東の公海上空で６日に中国海軍の空母から発艦したＪ１５戦闘機が航空自衛隊のＦ１５戦闘機に対し２回にわたってレーダー照射した問題。イラストでは「デマ」として小泉大臣が会見マイクに向かって「危険なレーダーロックをされた！」と叫んでおり、「デマ」と書かれている。「事実」として「自衛隊機が中国訓練区域に