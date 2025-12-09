神奈川県伊勢原市の日向山で山火事が発生し現在も延焼中です。午後3時ごろ、神奈川県伊勢原市で「山中に白い煙が見える」と110番通報がありました。現場は丹沢山地を構成する日向山で、周辺に民家はなく、けが人はいないということです。現在、消防が消火活動の準備を行っていますが、山火事の現場近くまでたどり着けておらず、消火活動は難航しているものとみられます。