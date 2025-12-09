歌手の近藤真彦（61）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。最近ハマっているものを明かした。最近ハマっているものを聞かれると「僕、何ハマってたっけ？釣り？」と答えた。「釣りはね…ずーっとやってたんですけど、忙しくなってから止めちゃったんですよ。でも、ここ1〜2年、またハマっちゃった」と明かした。そして「釣りも好きなんですけど、ギアが好きだね。サオとかリールとかが…。男って