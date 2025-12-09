歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。声帯の検査結果を報告しました。過去に声帯ポリープの経験がある堀さんは、検査で異常がないことが確認され、安堵した様子を見せています。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】声帯の検査結果を報告し安堵 「ポリープもなく喉の腫れもなく」声帯トレーニングに意欲堀さんは「違うと分かれば声帯鍛えることにする！」と題し、近況について「Bスポット治療、終えました。Bスポット治療の