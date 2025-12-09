カルディコーヒーファームの公式オンラインストアでは、2025年12月8日10時から11日10時までの期間、500円オフのクーポンコードを公開しています。年末年始用のまとめ買い、今がチャンスかも公開中のクーポンは、公式オンラインストアで7500円以上商品を購入した人が対象。商品をカートに入れ、カート内の「お支払い方法」から「変更する」ボタンを選択。クーポン番号「c500f2512」を入力すると、割引が適用されます。クーポンの利