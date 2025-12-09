東京都浅草にある、「餅屋半兵衛 浅草」は、2025年12月10日に"半兵衛もちの日"としてお得なキャンペーンを実施します。お得＆楽しい2つのキャンペーン10月10日の"おもちの日"にちなんで、毎月10日を"半兵衛もちの日"としてお得なキャンペーンを実施します。今回の内容は下記のとおり。・キャンペーン1：みぞれ揚げもちが半額人気メニュー『みぞれ揚げもち〜浅草海苔添え〜』（通常価格800円）が、半額の400円で提供されます。外は