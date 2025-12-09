【第51話2】 12月5日 公開 (C)高畑弓・蒲タニ／白泉社 【拡大画像へ】 白泉社は、原作・高畑弓氏、作画・蒲タニ氏によるマンガ「描くなるうえは」の第51話2をヤングアニマルWebにて公開した。 本作は、漫画家を目指す主人公と同じクラスのギャルの疑似恋愛の様子を描いた漫画×青春ラブコメディ。第51話2では、「マンガを描くのが辛い」と涙を流す上原を宮本が励ます。 現在、ヤング