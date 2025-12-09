9日朝、大館市で除雪作業をしていた61歳の女性が小型ホイールローダーの車体に挟まれ、大けがをしました。県内で除排雪や雪下ろし中の事故でけがをした人は今シーズン初めてです。現場は、大館市比内町達子にある比内支援学校の敷地内です。大館警察署の調べによりますと、9日午前6時20分ごろ、61歳の女性技師が小型ホイールローダーを運転し除雪作業をしていたところ、雪を抱え込むバ