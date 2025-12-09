日銀が９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円１９～２０銭と前営業日比８４銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８１円８０～８４銭と同６９銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６３９～４１ドルと同０．００１９ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS