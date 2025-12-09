【家電コンサルのお得な話・277】 16歳以上の自転車の運転者への交通反則通告制度、いわゆる青切符の導入が2026年4月1日に施行される。制度自体は以前から報じられてきたが、11月に警視庁や各都県警がビジュアル資料を公開し、一般向けの周知が本格化した。自転車関連事故は横ばいで推移しているが、自転車と歩行者との事故件数や自転車側の法令違反を伴う事案が増えているという。死傷事故という重大な事案が継続して発生してい