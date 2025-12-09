今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」連載です。本日は、第52回（2025年12月9日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）ヘブンが松江を去ったら困ること通りすがりに過ぎないと、ヘブン（トミー・バストウ）が松江をいつか去る。そもそも、教師の契約は1年だった。