日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月9日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万8712枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 18712( 15800) みずほ証券 28387( 14229) ABNクリアリン証券 20081( 13984) 野