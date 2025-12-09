円谷プロダクションは、新テレビ番組『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』を来年1月24日から毎週土曜、午前9時からテレ東系列にて放送開始することを発表した。【画像】『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』に登場するメテオカイジュウ ガメドン『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』は、最新作『ウルトラマンオメガ』まで続く特撮シリーズ「ニュージェネレーションウルトラマン」から