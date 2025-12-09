プロ野球の2025年度の現役ドラフトが9日に行われ、各球団の獲得選手が発表されました。12選手が新天地に移籍します。巨人は日本ハムから松浦慶斗投手を獲得。2023年に50試合登板の菊地大稀投手が日本ハムに移籍となりました。また阪神はヤクルトから濱田太貴選手を獲得。井上広大選手がロッテに移籍となっています。昨年は2巡目指名が行われましたが、今年は行われず。また13人中9人が投手でしたが、今年は12人中8人が野手、外野手