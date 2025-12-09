歌手三丘翔太（32）が9日、東京・なかのZERO大ホールで行われたコンサート「TOW−KAKU2」に出演した。次世代を担う若手アーティスト9組が集まり、オリジナル曲やカバー曲を約1200人に披露した。昼公演では五木ひろしの「暖簾」、大橋純子の「たそがれマイ・ラブ」や新曲「華のひと」を熱唱。朝花美穂が「お兄ちゃんというよりもお父さんみたいな存在」と信頼する兄貴分。新曲を歌唱する際は「今年に続いて来年も10周年記念コンサー