8人組グループtimeleszが出演し、Netflixで1月9日から世界独占配信する『timelesz project -REAL-』VOL1のティザー映像が解禁された。【動画】挑戦と覚悟が凝縮！「timelesz project -REAL-」ティザー映像が解禁映像の冒頭で菊池風磨は、「ここから“timelesz”というグループをどれだけチョイスしてもらえるか。本当のオーディションが始まった」と語り、その言葉には本シリーズで描かれる timeleszの挑戦と覚悟が凝縮されて