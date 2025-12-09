俳優spi（38）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。サーブプロモーションに所属することを発表した。spiは「芸能事務所所属のお知らせいつも応援してくださる皆様、関係者の皆様へこの度、私、spiは、サーブプロモーションに所属させていただくことになりました」と事務所所属を発表した。続けて「日頃より温かいご声援をいただき、心より感謝申し上げます。かねてより、俳優として活動していく中で、サーブプロモーションと