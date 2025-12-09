俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）が、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（2026年1月6日スタート、毎週火曜深0：24）でW主演を務めることが9日、発表された。同枠史上最高のピュアラブストーリーとなる。【画像】岡田ピコ氏書き下ろし！『黒崎さんの一途な愛がとまらない』キービジュアル構図イラスト原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」