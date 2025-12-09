プロ野球・DeNAは9日に開催された「2025年 現役ドラフト」にて、知野直人選手が中日ドラゴンズへ移籍し、中日ドラゴンズ所属の濱将乃介選手を獲得したことを発表しました。DeNAは併せてチームを去る知野選手のコメントも発表。「入団してから7年という長い間でしたが、自分がどんなに失敗しようとも、諦めずに熱い声援を送ってくださり、本当に力になりました。ハマスタの声援は日本一の声援だと思っていましたし、本当に毎試合背