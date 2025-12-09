62歳の誕生日を迎えた皇后さまが、上皇ご夫妻に挨拶をされました。皇后さまは、9日午後4時ごろ、62歳の誕生日にあたり上皇ご夫妻に挨拶するため天皇陛下とともに仙洞御所を訪問されました。これに先立ち、皇居で誕生日を祝う祝賀行事が行われ、秋篠宮ご夫妻や愛子さま、佳子さま、悠仁さまら皇族方が出席されました。皇后さまは誕生日にあたり寄せた感想の中で、戦後80年のことし、ご一家で各地で慰霊を重ねたことについて、「今後