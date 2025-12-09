JR西日本のロゴJR西日本は9日、山陰線下り普通電車、園部発豊岡行き1本のインターネット上の時刻表が誤っていたと発表した。時刻表より最大で13分早く発車していた。ヤフーなど社外の乗り換え案内サイトのダイヤ情報も誤った状態で、8日に電車に乗れなかった客から申告があり発覚した。同社によると、5〜7日は臨時特急の運行でダイヤが変更されていた。8日はサイトの情報を通常ダイヤに戻す必要があったが、変更されていなかっ