テレビアニメ『かぐや様は告らせたい』の新作テレビスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』の本PV、主題歌、放送・配信情報が解禁された。31日午後10時からTOKYO MXほかにて放送。オープニングテーマは鈴木雅之 feat. 古賀葵の「アブナイキオク」に決定した。【画像】これはヤバい（笑）『かぐや様は告らせたい』新作SP本PV場面カットTOKYO MXのほか、31日午後10時にBS11、とちぎテレビ、2026年1月1日午前0時に群馬