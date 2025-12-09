歌手竹野留里（26）が9日、東京・なかのZERO大ホールで行われたコンサート「TOW−KAKU2」に出演した。次世代を担う若手アーティスト9組が集まり、オリジナル曲やカバー曲を約1200人に披露した。美空ひばり「川の流れのように」と、作詞を手がけた「四季花鳥」を歌唱。「直属の先輩に和田アキ子さんがいるホリプロ所属です」と自己紹介。4回の民謡日本一を獲得し、プロ民謡歌手の顔も持っているだけに歌唱力は折り紙付きだ。高校在