大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズは9日（火）、日本体育大学のアウトサイドヒッターである山元快太（22）の加入内定を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 宮城県出身の山元は仙台市立仙台商業高校を卒業後、2022年に日本体育大学へ進学。2024年の全日本インカレではチームの準優勝に貢献し、自身もベストスコアラー賞を獲得した。2月に行われた男子ユニバー