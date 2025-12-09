俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜後10：00）の最終話が、10日に放送される。それに先立って、桜田と佐野がクランクアップを迎えた。【場面写真】結以（桜田ひより）の頭をなでる大介（佐野勇斗）本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を