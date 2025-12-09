浦和は9日、マチェイ・スコルジャ監督（53）が来季も指揮を執ることを発表した。今季はリーグ制覇を目標に掲げたが、早々と優勝争いから脱落し、16勝11分け11敗の7位でフィニッシュ。夏のクラブW杯は1次リーグ3戦全敗、天皇杯、ルヴァン杯も8強止まりだった。リーグ戦は38試合で45得点39失点。守備は安定感を見せたが、上位進出には得点力アップが不可欠となる。26年夏まで契約を残していることもあり、クラブは攻撃のテコ入れ