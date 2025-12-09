2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、カーリング世界最終予選。男子日本代表(SC軽井沢クラブ)は9日に、第4戦の韓国戦と、第5戦のフィリピン戦に臨みました。後攻で始まった韓国戦は、第1エンドに2点の先制を許しますが、第5エンドで4点を奪うなど後半で得点を重ね8-5で勝利しました。続く第5戦のフィリピン戦では、先攻で始まった日本。第2エンドで1点を取られ、続く第3エンドで3点をスチールされ、序盤からリードを