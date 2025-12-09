グラビアアイドルの〓野真央（22）が9日、自身のインスタグラムを更新。雑誌や写真集の水着ショットなどを投稿した。「週刊プレイボーイ見たよね！？」と呼びかけ、「マネージャーのまいさんがたくさん写真撮ってくれたのでオフショもたくさん載せてくよ〜！」と胸元を大きく露出した白地に花柄のトップス姿を公開。ロングワンピースのパーカ姿で、洋菓子などの食品メーカー不二家のキャラクター「ペコちゃん」の隣で舌をペロリと