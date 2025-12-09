三陸沖の地震と津波の仕組み青森県で震度6強を観測した同県東方沖の地震は、過去にも大きな地震を繰り返してきた海域で起きた。青森、岩手、宮城各県東側の三陸沖は、太平洋プレートが陸側のプレートの下に沈み込んで、ひずみが蓄積されやすく、エネルギーが解放されると大きな地震となる。今回も震源はプレート境界とみられる。気象庁によると、地震は8日午後11時15分ごろ発生。震源は三陸沖の北側に当たる青森県八戸市の東北