現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が９日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。72歳の誕生日を家族らと祝った。毎年恒例の落合氏の誕生会が開催された。信子夫人、孫ーズ、スタッフからプレゼントやバースデーソングで祝ってもらった落合氏は満面の笑み。72歳の抱負を質問された落合氏は「一日も長いこと、健康でちゃんと仕事ができるように。女房孝行