歌手平松賢人（31）が9日、東京・なかのZERO大ホールで行われたコンサート「TOW−KAKU2」に出演した。次世代を担う若手アーティスト9組が集まり、オリジナル曲やカバー曲を約1200人に披露した。昼公演では郷ひろみ「お嫁サンバ」や、今年8月発売のメジャーデビュー曲「メラメラ」を歌唱。名古屋を中心に活動する男性アイドルグループ「BOYSANDMEN」のメンバーでもあり「新人です。演歌の（レコード会社）クラウンからデビュー