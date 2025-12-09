９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて８４銭円安・ドル高の１ドル＝１５６円１９〜２０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、６９銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８１円８０〜８４銭で大方の取引を終えた。