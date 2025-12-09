地球の低軌道上に密集する宇宙ごみ/NASA ODPO（CNN）宇宙ごみが驚くべき速度で増えている。宇宙空間では壊れた人工衛星や外れたネジ、砕けた塗料の小片に至るまで、数百万個の物体が地球を周回している。国際宇宙ステーション（ISS）はこのごみをよけなければならない。ときには宇宙ごみ同士が衝突し、さらに多くの宇宙ごみを生み出すこともある。そして、それらを回収して破壊するための技術は数多く提案されてきたが、包括的に対