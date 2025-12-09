歌手堀内春菜（28）が9日、東京・なかのZERO大ホールで行われたコンサート「TOW−KAKU2」に出演した。次世代を担う若手アーティスト9組が集まり、オリジナル曲やカバー曲を約1200人に披露した。昼公演では森昌子「越冬つばめ」や今年7月発売のメジャーデビュー曲「阿蘇の鬼火」を歌唱した。同曲は故郷・熊本の伝統行事をテーマにした楽曲。10歳から地元の九州で音楽活動をしてきたが、今年から北山たけし（51）の事務所に所属。活