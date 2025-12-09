12月7日放送のバラエティ番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系、以下『鉄腕DASH』）にて、TOKIOメンバー不在での“新企画”が放送。この日出演した“新戦力メンバー”に熱い視線が注がれているようだ。この日は、「DASH島 造船計画」と新企画の「DASH100人食堂」（以下、100人食堂）が放送された。「100人食堂は、地域の祭りやイベントが激減した過疎化の町に活気を取り戻してもらうため、町の人を100人集め、地元自慢の食