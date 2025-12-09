ソフトバンクは佐藤直樹を放出日本プロ野球機構（NPB）は9日、同日に開催された現役ドラフトの結果をホームページにて公表した。ソフトバンクからは2019年のドラフト1位、佐藤直樹外野手が楽天に移籍することになった。今季104試合に出場していた。佐藤はJR西日本からドラフト1位で入団。俊足が売りで、今季は自己最多の104試合に出場。三塁打5本、盗塁も2桁の10個マークする一方、5本塁打とパンチ力も見せた。ドラフト1位の