アップルの次期スマートフォン「iPhone 17e」ではディスプレイのデザインが進化することを、海外メディアが報告しています。 ↑次はどう変わる？ 韓国メディアのThe Elecによれば、iPhone 17eは、現行モデル「iPhone 16e」で使用されている「iPhone 14」ベースの有機ELディスプレイを搭載するとのこと。しかし、そのベゼル（外枠）はより薄くなると言います。 今回のレポートは、iPhone 17eに最新のノッチ形状「ダイナミ