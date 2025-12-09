新車価格の高騰や若者の車離れが進む自動車市場。いま大きな変化を迎えているといいますが、実際どのような状況なのでしょうか。☆☆☆☆中古車販売などを取り扱う「株式会社ユーポス」によると、新車価格が上昇している背景には“安全装備の標準化”があるのだとか。「部材の高騰に加え、踏み間違い防止装置やレーダーなどの安全機能が標準搭載されるようになりました。『付いていて当たり前』の時代となりつつあり、軽自動車