来年３月、大相撲の錣山部屋に入門する富士市立吉原第三中の本多紘己（３年）が９日、同校で師匠となる錣山親方（元小結・豊真将）同席で入門会見を行った。１８９・７センチ、１３５キロの巨体を生かし「優しい心を持った強い力士になりたい。地域の皆から応援されるようになりたい」と抱負を語った。錣山親方が今年４月の神奈川・藤沢巡業の観戦に来ていた巨漢中学生に目が止まり、その場でスカウト。東京の部屋へ遊びに来て