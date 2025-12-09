若者たちの間に広がる“薬物”の魔の手。手を染めないためにできることはー。 【写真を見る】誘惑はSNSなど身近な所に… 名古屋市内の高校で違法薬物の危険性訴える講演会 愛知県警が薬物関連で検挙した少年少女は10月末までに104人 去年より31人増 （愛知PFS協会 星野智生代表）「薬物で夢も、家族との関係も、進路も奪われる可能性がある」 こう話すのは名古屋・栄の夜の街などを定期的にパトロールし、若者の居