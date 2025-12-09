ヤクルトは９日に行われた現役ドラフトで大道温貴投手を獲得した。大道は広島球団を通して「広島東洋カープでの５年間は大変お世話になりました。この５年間で得た経験はどれも自分の今後の人生に大きく役立つものばかりです。ＣＳをはじめ緊迫した場面でマウンドに立たせていただいたことは、貴重で本当に大きな経験となりました。その経験を今後は東京ヤクルトスワローズでも存分に生かしていきたいと思っています。これから