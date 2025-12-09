プロ野球の現役ドラフトが９日、実施され、日本ハムから松浦慶斗投手が巨人へ移籍することが決まった。松浦は身長１８６センチ、１０３キロの大型左腕。大阪桐蔭高３年時に春夏連続で甲子園出場。２０２１年度ドラフト７位で日本ハムに入団した。ルーキーイヤーの２２年にプロ初登板。２４年は５試合に登板してプロ初ホールドを挙げるなど、防御率２・２５。今季は１軍登板がなかった。松浦は宮城県出身で北海道旭川市育ち。